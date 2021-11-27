Здійснення бажань з Aliexpress. Купуйте та економте у Чорну п’ятницю

Давно мріяли про облаштування оселі, але постійно відкладали шопінг через брак коштів? Потрібен новий пилосос, пічка та холодильник? А може декоративні дрібнички: килимок, свічки та картина? Цей тиждень створений для втілення бажань з мінімальними витратами. Адже на Aliexpress розпочинається Чорна п’ятниця!

Чому слід купувати саме на Aliexpress?

На Aliexpress можна знайти все, що вам потрібно: від одягу та аксесуарів до побутової техніки, гаджетів та іграшок. Широкий асортимент товару для будь-якого віку та захоплень. Та головне – якісна продукція за демократичною ціною.

Ба більше, цього тижня знижки досягають свого апогею – мінус 90%. Адже Aliexpress святкує Чорну п'ятницю. Чому слід віддати перевагу онлайн-шопінгу в цей день? Все просто: ніяких кілометрових черг біля кас, жодної боротьби за товар та підроблених знижок. В один клац ви можете придбати все, що потрібно та задоволено чекати доставки.

Низька ціна вас не має бентежити. Від цього не залежить якість товару. Річ у тім, що товари виробляються великими партіями в Китаї. Так підприємець може продати багато товару за низькою ціною, а ви – придбати необхідну річ без захмарних витрат.

Наприклад, ви давно хотіли додати затишку у свою оселю, але все не мали часу та грошей для таких витрат. Пропонуємо виправити цю ситуацію та замовити новий м’який килим у скандинавському стилі від NATURAL KISS. Приємний бонус – широкий вибір кольору та розміру. Ціна у Чорну П’ятницю – від 138 грн в залежності від параметрів килиму. Для порівняння: без знижки такий килим коштував би вам від 216 грн до 1 779 грн.

Щоб килим не втрачав своєї привабливості вам необхідний надійний помічник – бездротовий пилосос EASINE від ILIFE H55. Потужність пристрою – 10,5 кПа. Час безперервної роботи – 35 хвилин. Він здатен прибрати як пил та волосся, так і зерна та злаки, які ненароком розсипали на кухні під час приготування вечері. Ба більше, спеціальні насадки допомагають почистити диван, салон автомобіля, стіл та навіть клавіатуру ноутбука. Ціна за такий універсальний пристрій вражає – 2 486 грн замість 4 973 грн.

Ще одна важлива деталь – затемнювальні штори від ELKA! Вони допомагають не лише доповнити інтер’єр, але й затемнити кімнату перед сном. Адже для якісного сну необхідне тихе та темне приміщення. Ба більше, вони обмежать доступ світла в кімнату для атмосферного перегляду фільмів. Взимку це особливо приємне задоволення. Ви можете обрати їхній колір та розмір, відповідно до параметрів вашої оселі. Ціна лише у Чорну п’ятницю – від 252 грн. Без знижки – від 632 грн.

Щоб ваша оселя отримала нові елементи декору, а ви – надійного помічника якомога швидше, Aliexpress доставить товар за 7-8 днів після замовлення.

Як купувати та економити?

До Чорної п’ятниці слід ретельно підготуватися: оновити свій список “хочу” і “треба” та розрахувати бюджет. Це допоможе уникнути імпульсивних покупок та придбати усе необхідне без годин гортання каталогу товарів.

У Чорну п’ятницю Aliexpress дарує знижки до - 90%. Проте ви можете скоротити свої загальні витратити за допомогою “магічного слова” або ж промокоду. Лише для читачів ТСН маркетплейс дарує промокод TSNBF7 на -7$ при замовленні на загальну суму 50$.

Якщо хочете більшу знижку, купуйте на вищу суму. Наприклад, придбавши товари на суму від 100$ ви отримаєте знижку -12$. Просто при оформленні замовлення не забудьте про промокод TSNBF12.

Знижки діють у період 25-29 листопада 2021 року.

Чорна п‘ятниця вже чекає на вас! Скористайтесь своїм шансом на продуктивний шопінг з мінімальними витратами завдяки Aliexpress.