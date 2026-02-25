Здорожчання комуналки в Україні: експерт відповів, які послуги злетять у ціні

Комуналка / © ТСН.ua

Через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Про це заявив експерт з енергетики Юрій Корольчук в ефірі YouTube-каналу «Суперпозиція».

Корольчук зазначив, що нинішня модель тарифоутворення може змінитися.

«Тариф на електроенергію може зрости до 5–5,5 гривні за кіловат-годину. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі та необхідністю відновлення інфраструктури», — сказав він.

За його словами, фінансове навантаження на енергетичний сектор зростає, а ресурси для підтримки чинних цін обмежені.

Які ще тарифи можуть здорожчати в Україні

Експерт звернув увагу, що наразі тарифи на інші комунальні послуги залишаються фактично замороженими. Водночас така ситуація може бути тимчасовою.

«Після завершення дії мораторію тарифи на тепло і воду можуть зрости щонайменше вдвічі», — зазначив Корольчук.

Він нагадав, що від початку повномасштабної війни питання підвищення тарифу на воду вже двічі порушувалося, однак рішення не було реалізоване.

Аналітик зазначає, що можливе підвищення тарифів на електроенергію та інші комунальні послуги напряму залежатиме від стану енергосистеми, обсягів міжнародної допомоги та урядових рішень щодо соціального захисту населення.

Поки що остаточних рішень про зміну тарифів немає, однак експерти не виключають їх перегляду вже найближчим часом.

Нагадаємо, Національний банк України опублікував новий прогноз щодо вартості комунальних послуг. Хоча до кінця опалювального сезону тарифи залишаться стабільними, енергосистема потребує мільярдних інвестицій для відновлення після обстрілів.

У НБУ підкреслюють, що регулятор не має інформації про можливі рішення у тарифній сфері та не залучений до формування тарифної політики. Попри це, у прогнозі враховано технічне припущення щодо можливого підвищення цін на електроенергію для населення.

«Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів — ризик для наведеного прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску, що вимагатиме значно збільшити субсидії для населення», — йдеться у звіті.

Наразі тарифи залишаються стабільними: газ по 7,96 грн/м³ (зафіксовано до квітня 2026 року), світло — 4,32 грн/кВт-год, а ціни на тепло й воду стримуються чинними обмеженнями.