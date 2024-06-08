Здорожчання електроенергії: у Пенсійному фонді пояснили, як перерахують субсидії (інфографіка)

У ПФУ зазначили, що житлова субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства.

У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують. Відповідно до постанови уряду від 06.08.2014 №409 розмір субсидії розраховується як різниця між сумою оплати за ЖКП та обов’язкового платежу. Так, з 1 червня оплата за комунальні послуги збільшиться у зв’язку із зростанням тарифу на світло.

Про це йдеться у пояснені Пенсійного фонду.

Зазначається, що обов’язковий платіж визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховані доходи. Також враховується обов’язковий відсоток платежу за ЖКП (частка доходу) для домогосподарства ( обчислюється за спеціальною формулою).

У ПФУ для прикладу підрахували, що сім’я з трьох осіб (працююча мати із щомісячним доходом 9200 грн та двоє неповнолітніх дітей) після перерахунку додатково отримає до субсидії 218,4 грн.

Як розраховують субсидію / Фото: Пенсійний фонд України

Водночас у Пенсійному фонді нагадали, що житлова субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства з урахування переліку та вартості ЖКП та кількості членів домогосподарства.

Нагадаємо, від 1 червня в Україні зросла ціна на електроенергію. Відтепер електроенергія для індивідуальних та колективних побутових споживачів вартує на рівні 4,32 грн/кВт*год. Такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

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