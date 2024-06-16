Здорожчання електроенергії в Україні: що тепер буде з цінами на продукти

Українцям потрібно готуватися до чергової хвилі здорожчання продуктів.

Про це заявив кандидат економічних наук та головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі Громадського радіо.

З його слів, через зростання тарифів на електроенергію в Україні найближчим часом можуть зрости ціни на хліб. Адже це дуже енергомісткий продукт. Однак на цьому здорожчання не закінчиться.

Так, після хліба в Україні можуть підвищити ціни на молочну продукцію, зокрема вершкове масло. Також у торгових точках можуть змінитись цінники на м'ясних товарах.

"Після цін на хліб про здорожчання можуть заговорити виробники молочної продукції, масла. Також — м’ясної галузі", - прогнозує Іван Ус.

Нагадаємо, від червня платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн.

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