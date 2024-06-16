Здорожчання електроенергії в Україні: що тепер буде з цінами на продукти

Зростання вартості електроенергії для бізнесу вплине на зростання собівартості виготовлення продукції.
Українцям потрібно готуватися до чергової хвилі здорожчання продуктів.
Про це заявив кандидат економічних наук та головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі Громадського радіо.
З його слів, через зростання тарифів на електроенергію в Україні найближчим часом можуть зрости ціни на хліб. Адже це дуже енергомісткий продукт. Однак на цьому здорожчання не закінчиться.
Так, після хліба в Україні можуть підвищити ціни на молочну продукцію, зокрема вершкове масло. Також у торгових точках можуть змінитись цінники на м'ясних товарах.
"Після цін на хліб про здорожчання можуть заговорити виробники молочної продукції, масла. Також — м’ясної галузі", - прогнозує Іван Ус.
Нагадаємо, від червня платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн.
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