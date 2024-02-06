Здорожчання тарифів на воду у два етапи: у яких містах та на скільки зміниться вартість

В Україні тарифи на холодну воду планують підняти у два етапи.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 6 лютого мала розглянути підвищення тарифів на холодну воду у два етапи, але засідання перенесли.

Про це пише "РБК-Україна".

На порядку денному НКРЕКП значилося питання підвищення тарифів для 14 постачальників холодної води у Києві та інших містах України.

Київ

Так, тариф на холодну воду в Києві хочуть підняти від 1 квітня – до 40,776 грн, від 1 липня – до 46,896 грн. за кубометр.

Дніпро

Жителі Дніпра наразі споживають воду за тарифом 31,36 гривні за кубометр. Відповідно, від 1 квітня пропонується підняти тариф до 37,61, від 1 липня – до 46,25 гривні.

Нікополь

Найвищий тариф на холодну воду може бути встановлений для Нікополя (Дніпропетровська область). Від 1 квітня у платіжках з'явиться ціна – 49,64 грн, а від 1 липня – 63,35 гривні за кубометр.

Цього року майже вдвічі також мають намір підняти тарифи на воду у таких містах: Хмельницький: від 1 квітня – 31,15 грн, від 1 липня – 40,55 грн; Черкаси: від 1 квітня – 33,372 грн грн, від 1 липня – 45,024 грн; Одеса: від 1 квітня – 44,508 грн, від 1 липня – 49,512; Вінниця: від 1 квітня – 35,04 грн, від 1 липня – 52,02; Рівне: від 1 квітня – 40,69 грн, від 1 липня – 47,964 грн.

Вищезазначені тарифи сформовано з урахуванням:

погоджених з місцевою владою річних планів водопостачання та водовідведення;

норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсівтехнологічних нормативів використання питної води;

затверджених органами місцевого самоврядування.

Як наголошують у самих водоканалах, на необхідність підвищення впливають зниження обсягів реалізації, врахованих у чинних тарифах, збільшення витрат на електроенергію (на близько 50%), а також збільшення витрат на оплату праці, закупівлю реагентів та інші причини.

До розгляду підвищення тарифів на холодну воду повернуться на одному з наступних засідань НКРЕКП.

Нагадаємо, міністр енергетики Галущенко відповів, чи збільшаться тарифи на світло.

Читайте також: