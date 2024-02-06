Здорожчання тарифів на воду у два етапи: у яких містах та на скільки зміниться вартість

В Україні тарифи на холодну воду планують підняти у два етапи.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 6 лютого мала розглянути підвищення тарифів на холодну воду у два етапи, але засідання перенесли.
Про це пише "РБК-Україна".
На порядку денному НКРЕКП значилося питання підвищення тарифів для 14 постачальників холодної води у Києві та інших містах України.
Київ
Так, тариф на холодну воду в Києві хочуть підняти від 1 квітня – до 40,776 грн, від 1 липня – до 46,896 грн. за кубометр.
Дніпро
Жителі Дніпра наразі споживають воду за тарифом 31,36 гривні за кубометр. Відповідно, від 1 квітня пропонується підняти тариф до 37,61, від 1 липня – до 46,25 гривні.
Нікополь
Найвищий тариф на холодну воду може бути встановлений для Нікополя (Дніпропетровська область). Від 1 квітня у платіжках з'явиться ціна – 49,64 грн, а від 1 липня – 63,35 гривні за кубометр.
Цього року майже вдвічі також мають намір підняти тарифи на воду у таких містах: Хмельницький: від 1 квітня – 31,15 грн, від 1 липня – 40,55 грн; Черкаси: від 1 квітня – 33,372 грн грн, від 1 липня – 45,024 грн; Одеса: від 1 квітня – 44,508 грн, від 1 липня – 49,512; Вінниця: від 1 квітня – 35,04 грн, від 1 липня – 52,02; Рівне: від 1 квітня – 40,69 грн, від 1 липня – 47,964 грн.
Вищезазначені тарифи сформовано з урахуванням:
- погоджених з місцевою владою річних планів водопостачання та водовідведення;
- норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсівтехнологічних нормативів використання питної води;
- затверджених органами місцевого самоврядування.
Як наголошують у самих водоканалах, на необхідність підвищення впливають зниження обсягів реалізації, врахованих у чинних тарифах, збільшення витрат на електроенергію (на близько 50%), а також збільшення витрат на оплату праці, закупівлю реагентів та інші причини.
До розгляду підвищення тарифів на холодну воду повернуться на одному з наступних засідань НКРЕКП.
Нагадаємо, міністр енергетики Галущенко відповів, чи збільшаться тарифи на світло.
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