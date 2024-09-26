Здорожчає не лише хліб: за які продукти доведеться плати більше вже від жовтня

В Україні зростання цін на продукти може прискоритися у вересні-жовтні. Зокрема, можуть здорожчати овочі та молочні продукти.

Експерти розповіли виданню "Мінфін", як можуть змінитися ціни на продукти.

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко зазначив, що донедавна зростання цін на хліб у роздробі стримувала вимога торгових мереж до постачальників — не підвищувати цінники на понад 5% за три місяці.

Однак пекарі змогли домовитися з ритейлом про оперативніший перегляд цін.

"Підписали додаткові угоди щодо коригування цін. Від початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5−10%. Надалі ціни знову можуть переглянути, адже зберігається ризик подальшого здорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба", – сказав він.

Експерт пояснив, що наразі експортери вивозять із країни пшеницю, зокрема, продовольчу.

"У меморандумі за умовами експорту квоту на постачання пшениці на зовнішні ринки збільшили з 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомоли та хлібопекарі відмовилися підписувати додаток до меморандуму, оскільки виробники зерна та експортери не прийняли нашу пропозицію щодо розподілу експортних квот, залежно від класу зерна. Ми вважаємо, що вивезення продовольчої пшениці має бути під постійним контролем держави і навіть, можливо, обмеженим, щоб уникнути ситуації, коли на експорт підуть величезні обсяги, через що може постраждати внутрішній ринок", – додав він.

Очільник економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що ціни на овочі цього сезону багато в чому залежатимуть від ситуації з електроенергією. Якщо сховища залишаться без світла, овочі псуватимуться, що різко зменшить пропозицію якісної продукції та спровокує зростання цін на неї.

Експерти з Асоціації виробників молока прогнозують, що від другої половини вересня буде нове підвищення цін на молочну сировину через високий попит з боку переробників та здорожчання логістики. Але молоко здорожчає не так суттєво, як за минулий місяць.

"Наразі молоко екстракласу коштує в Україні близько 40 євро за 100 кілограмів, що на 14% дешевше, ніж у Європі. Хоча навесні та влітку цінова різниця становила 20-30%. Надалі скорочення різниці закупівельних цін в Україні та ЄС стримуватиме зростання ціни на вітчизняну сировину. Стабілізація ж цін на молоко очікується до четвертого кварталу, адже в період новорічних свят на молочному ринку настає затишшя, а попит падає", – пояснили в Асоціації.

Але від початку осені спостерігається зниження цін на м'ясо, але поки що лише на опті. Так, у вересні закупівельні ціни на ринку живця свинини знизилися, порівнюючи з серпнем, на 2,5−5 грн (до 52-55 грн за кілограм). Серед причин в Асоціації свинарів називають зниження темпів реалізації та надлишок пропозиції. Втім, до роздробу м'ясна продукція, що здешевшала, поки що не дійшла — ціни в магазинах залишаються на минулому рівні.

Економіст Данило Монін прогнозує, що здорожчання продуктів від осені ще більше прискорить інфляцію. Що сукупно з іншими чинниками (зростанням цін на паливо, здорожчанням імпорту через девальвацію тощо) може розігнати її, за підсумками року, до 10%.

Нагадаємо, українські садівники знижують ціни на яблука. На ці фрукти наразі низький попит.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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