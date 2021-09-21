Здорожчання бензину, зростання сірого ринку та відтік валюти з України - в НАУ проаналізували наслідки "біоетанольного" закону Актуально

Здорожчання бензину, зростання сірого ринку та відтік валюти з України - в НАУ проаналізували наслідки "біоетанольного" закону Актуально

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) повідомляє про ризики та проблеми для ринку пального у разі передчасного запровадження в Україні обов’язкового додавання біокомпонентів до складу бензинів. Про це йдеться у офіційному зверненні НАУ від 13.09.2021 до Голів комітетів ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, транспорту та інфраструктури, економічного розвитку, фінансів, а також податкової та митної політики.

30 червня 2021 року Верховна Рада України (ВРУ) підтримала у першому читанні законопроект 3356-д від 11.05.2020р. щодо обов’язкового використання рідкого біопалива у галузі транспорту.

Раніше НАУ вже звертала увагу народних депутатів на необхідність досягнення низки важливих передумов для ринку нафтопродуктів перед запровадженням обов’язкового додавання біокомпонентів до складу бензинів, щоб запобігти негативних наслідків для ринку та споживачів.

НАУ вважає прийняття законопроекту №3356д від 05.11.2020 щодо обов’язкового додавання біокомпонентів передчасним, у зв’язку з тим, що:

додавання біоетанолу, виготовленого із зернових культур, до бензину не відповідає останнім європейським ініціативам та екологічним тенденціям по зменшенню викидів парникових газів – Європа останнє десятиріччя концентрується на використанні біопального виготовленого з відходів, а не зі спеціально вирощених зернових; весь світ рухається в сторону електромобільності, застосування водневих технологій та відновлювальної енергії у транспорті, і відмовляється від пального з викидами СО2. Відповідно, стимулювання інвестування в інфраструктуру для виробництва біоетанолу та змішування біоетанолу із бензином не має перспектив; додавання біоетанолу призведе до зростання вартості бензинів для кінцевого споживача на 70 коп./літр та подальшого переходу споживачів на більш шкідливе для довкілля, але дешевше дизельне пальне та зріджений газ. Відповідно, втрати Державного бюджету, через перехід на нафтопродукти із нижчими акцизними ставками, складатимуть 2,4 млрд. грн. в рік; без запровадження дієвих механізмів очищення ринку пального від нелегальних схем, даний закон призведе до ще більшого росту сірого ринку, який під вивіскою альтернативного пального буде продавати дешевші нафтові бензини, та до посилення демпінгу прозорих легальних гравців ринку. Через збільшення частки нелегального ринку Державний бюджет додатково втрачатиме 2,8 млрд. грн. в рік; запровадження даного Закону призведе до росту тіньового ринку реалізації спирту та зростання втрат бюджету від недоотриманих акцизів із продажу алкогольних напоїв, адже запровадження обов’язкових квот на біоетанол дасть змогу спиртовим заводам отримати додатковий канал збуту спирту за нелегальними схемами; законопроект є виключно лобістським і лобіює інтереси лише поточних власників спиртових заводів. Запровадження обов’язкових квот на додавання біоетанолу в бензин створить річний попит в розмірі 100 тис. тон. біоетанолу. Вже зараз поточні потужності дозволяють виробляти таку кількість біоетанолу, тому усі аргументи, що даний Закон допоможе зацікавити інвесторів у приватизації непрацюючих спиртових заводів та створити додаткові робочі місця не є правдивими. Держава повинна працювати над іншими механізмами запуску спиртової галузі; даний закон матиме негативний ефект на конкурентоспроможність української економіки і платіжний баланс. Заміщення імпортного бензину за ціною 361 USD/1 тис. літрів на біоетанол, який можна експортувати за ціною 697 USD/1 тис. літрів, призводитиме до відтоку валюти з України. В річному вимірі це складатиме 45 млн. USD відтоку по платіжному балансу і стільки ж мінусу до ВВП.

Враховуючи ймовірні негативні наслідки НАУ закликала народних депутатів утриматися від прийняття законопроекту від 05.11.2020 року № 3356-д щодо обов’язкового використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

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