Зелена картка для виїзду за кордон за 5 хвилин на hotline.finance

Для пересування автомобілем Європою водієві необхідно мати обов'язковий поліс “Зелена картка”.

Страховка завжди випускалася на паперовому бланку, а водії купували масово її у брокерів. З 2 березня поточного року страховики-члени міжнародного пулу “Зелена картка” в екстреному режимі затвердили продаж електронної “Зеленої картки”. А сервіс страхування hotline.finance повністю автоматизував її випуск.

#1 - електронна "Зелена картка" має таку ж законну силу, як і паперовий бланк

Відмінності у змісті цифрової та традиційної Зеленої карти немає, як і немає юридичної різниці у їхній дії. Обидва поліси рівноправні та належним чином захищають інтереси автомобіліста у разі ДТП. Змінився лише формат випуска договору. Наявності ж електронного поліса достатньо для перетину кордону та перевірки поліцією.

Переконатись у дії Зеленої карти можна на сайті МТСБУ або при скануванні QR-коду, який розміщений у договорі.

#2 — онлайн оформлення Зеленої карти 24/7

Сервіс страхування hotline.finance повністю автоматизував процес оформлення страховки, зменшивши його до 5 хвилин для клієнтів. Саме стільки часу потрібно, щоб заповнити електронну анкету, оплатити договір та отримати його на email. Більше не потрібно контактувати з менеджером, уточнювати деталі та чекати на доставку Зеленої картки поштою.

#3 - оновити термін дії поліса можна навіть за кордоном

Якщо ви перетнули кордон без Зеленої картки або термін дії тимчасового полісу прикордонного страхування, виданого при в'їзді, закінчився, оформити страховку можна не повертаючись до України. Пересування автомобілем в Європі без актуальної страховки може призвести до штрафу, а також величезних витрат по відшкодуванню збитків потерпілим у разі ДТП з вашої вини.

#4 - знижка на короткострокові поліси "Зелена картка"

МТСБУ передбачає обов'язкову знижку 50% на страховку терміном дії до одного місяця. Наприклад, поліс на 15 днів коштуватиме лише 394 грн, а на 30 — 627 грн. Деякі продавці замовчують про таку можливість і прибирають невигідні для себе пропозиції з вітрин, тому будьте уважні при покупці.

Уточнюємо, що українським водіям доступні за кордоном внутрішні страхові договори у країні перебування. Проте їх ціна значно вища за Зелену картку. Для порівняння: вартість внутрішнього полісу автоцивілки в Німеччині – від 900 євро на рік та від 150 євро на місяць. У Польщі ціна страховки становить близько 400 євро на рік та 40 євро на місяць. В Україні ж річна Зелена картка коштує 6899 грн (~210 євро) та 627 грн (~20 євро) на місяць.