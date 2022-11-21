Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електрикою

Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині.

Сьогодні, 21 листопада, в Україні енергетики були змушені застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

Таке рішення викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити в цей час.

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"Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та всі, хто залучений, працюють по максимуму. Але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що всім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими й розносити споживання по годинах доби", — сказав президент.

Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Жителів тих регіонів, де найбільше складнощів день у день, і особливо в пікові години споживання, Зеленський закликав обмежувати особисте використання електрики. Також дуже ощадливий підхід має бути і в публічних місцях.