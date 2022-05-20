Зеленський назвав щомісячний бюджетний дефіцит в Україні: яка цифра

Зеленський назвав щомісячний бюджетний дефіцит в Україні: яка цифра

Щоб вистояти у війні за свободу, Україні потрібна швидка й достатня фінансова підтримка.

Щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – 5 мільярдів доларів США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч проти 20 травня.

"Я завжди кажу дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це 5 мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка й достатня фінансова підтримка", – зазначив глава держави.

Зеленський подякував США за схвалення нового пакету підтримки України й демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів.

"Цей пакет проголосований у Сенаті США. Це прояв потужного лідерства та потрібний внесок у наш спільний захист свободи", – сказав президент.

Крім того він розповів, що у Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків "Великої сімки", представників міжнародних донорів, де також обоговорили українське питання.

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Раніше Володимир Зеленський провів розмову з директоркою МВФ та закликав валютний фонд пришвидшити надання підтримки Україні.

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