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Зеленський обговорив з директоркою МВФ післявоєнну відбудову України

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Зеленський обговорив з директоркою МВФ післявоєнну відбудову України

Офіс Президента України

Сторони обговорили забезпечення фінансової стійкості України та підготовку відбудови нашої держави після війни.

Президент Володимир Зеленський провів переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення.

Сторони обговорили забезпечення фінансової стійкості України та підготовку відбудови нашої держави після війни.

"Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з Фондом буде відчутним", — зазначив Зеленський і подякував Крісталіні Георгієвій за особисту й вагому підтримку.

Своєю чергою директорка МВФ наголосила, що постійна економічна підтримка з боку партнерів України є важливою для закладення основ для відновлення сучасної конкурентоспроможної України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

Нагадаємо, у МВФ погіршили прогнози для 143 країн через війну в Україні.

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