Зеленський оголосив про запуск програми економічного патріотизму: що вона передбачає

Зокрема, завдяки цій програмі вдасться знизити ціни на АЗС.

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення державної програми економічного патріотизму, яка передбачає здобуття фінансової незалежності.

Про це голова держави повідомив у відеозверненні у вівторок, 22 лютого.

"Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії. Патріот - це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму", - сказав український президент.

За словами Зеленського, ця програма надасть додаткові стимули для локалізації вітчизняного виробництва, залучення коштів населення у бізнес та банківский сектор. Також він наголосив, що завдяки цій програмі вдасться знизити ціни на АЗС.

Термінове звернення президента Володимира Зеленського 22 лютого 2022

"Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці", - підкреслив голова держави.

Як раніше повідомляли, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про плани поставок до України газу і пального не з РФ.

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