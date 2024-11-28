Зеленський підписав закон про держбюджет-2025: Шмигаль повідомив подробиці

Дефіцит бюджету наступного року становить понад 1,5 трлн грн.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на наступний рік.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр зауважив, що пріоритетом бюджету країни є захист від російської агресії, тобто фінансування оборонних потреб України.
"Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн", – написав Шмигаль.
Серед інших важливих видатків:
- соціальний захист – 420,9 млрд грн;
- медицина – 217 млрд грн;
- освіта – 199 млрд грн.
Загалом у головному кошторисі країни на наступний рік заплановано видатків на суму 3,6 трлн грн, а доходів – лише на 2,05 трлн грн. Тобто, дефіцит держбюджету становить 1,55 трлн грн.
"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", – підсумував прем'єр-міністр.
Нагадаємо, лише воєнний бюджет наступного року буде вдвічі більшим, ніж сума, за яку жила країна в довоєнний час – 2,22 трильйона гривень, 56% усіх видатків 2025-го.
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