Зеленський підписав закон про держбюджет України на 2022 рік: основні цифри

Зеленський підписав закон про держбюджет України на 2022 рік: основні цифри

Документом передбачено, що дефіцит бюджету складе 189 млрд гривень - 3,5% від ВВП.

У п’ятницю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2022 рік, який ухвалила Верховна Рада 2 грудня.

Про це стало відомо з інформації про стан проходження законопроєкту №6000 на сайті парламенту.

У держбюджеті на наступний рік передбачено, що доходи становитимуть 1,322 трлн гривень, витрати - 1,498 трлн гривень. Таким чином дефіцит держбюджету складе 189 млрд гривень - 3,5% від ВВП.

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До державного бюджету на 2022 рік закладено доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень - в 1,5 раза менше, ніж планується отримати у 2021 році.

Запозичення складуть 571,1 млрд гривень, у т.ч. внутрішні - 429,9 млрд гривень, зовнішні - 151,2 млрд гривень. Надходження від кредитів МВФ становитимуть 2,89 млрд доларів.

Загальний ресурс на національну безпеку і оборону передбачено в розмірі 323 млрд гривень або 6% ВВП.

Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень, а зростання реального ВВП - на рівні 3,8%.

У бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

Рівень інфляції прогнозують на рівні 6,2%,

Нагадаємо, в Міністерстві економіки прогнозують, що середня заробітна плата в Україні у 2022 році може сягнути 15 778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам.

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