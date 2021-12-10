Зеленський підписав закон про держбюджет України на 2022 рік: основні цифри

Документом передбачено, що дефіцит бюджету складе 189 млрд гривень - 3,5% від ВВП.
У п’ятницю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2022 рік, який ухвалила Верховна Рада 2 грудня.
Про це стало відомо з інформації про стан проходження законопроєкту №6000 на сайті парламенту.
У держбюджеті на наступний рік передбачено, що доходи становитимуть 1,322 трлн гривень, витрати - 1,498 трлн гривень. Таким чином дефіцит держбюджету складе 189 млрд гривень - 3,5% від ВВП.
До державного бюджету на 2022 рік закладено доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень - в 1,5 раза менше, ніж планується отримати у 2021 році.
Запозичення складуть 571,1 млрд гривень, у т.ч. внутрішні - 429,9 млрд гривень, зовнішні - 151,2 млрд гривень. Надходження від кредитів МВФ становитимуть 2,89 млрд доларів.
Загальний ресурс на національну безпеку і оборону передбачено в розмірі 323 млрд гривень або 6% ВВП.
Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень, а зростання реального ВВП - на рівні 3,8%.
У бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.
Рівень інфляції прогнозують на рівні 6,2%,
Нагадаємо, в Міністерстві економіки прогнозують, що середня заробітна плата в Україні у 2022 році може сягнути 15 778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам.
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