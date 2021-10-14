Зеленський підписав закон про підтримку фермерів: кому передбачена фінансова допомога

Зеленський підписав закон про підтримку фермерів: кому передбачена фінансова допомога

Допомогу отримають молоді фермери, новостворені господарства та сімейні ферми.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання діяльності фермерських господарств.

Про це інформує Офіс глави держави.

Так, фермерські господарства у перші три роки після створення зможуть отримати допомогу з держбюджету, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися від місцевих бюджетів.

На таку допомогу можуть розраховувати:

новостворені фермерські садиби,

сімейні фермерські господарства,

фермерські господарства, розташовані в горах або на Поліссі.

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Кабінет Міністрів щороку має передбачати у проєкті держбюджету кошти на підтримку фермерських господарств. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку в проєктах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку таких господарств.

Фермери зі статусом сімейних фермерських господарств отримують додаткову державну підтримку, зокрема на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фермерському господарству, головою якого є особа у віці до 35 років включно, надається грошова допомога коштом держбюджету.

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