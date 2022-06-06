Зеленський поскаржився, що його не запрошено на переговори РФ і Туреччини щодо експорту зерна Чорним морем

Зеленський заявив, що ані він, ані міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не були запрошені на зустріч в Анкарі між Туреччиною та РФ.
Україну не запрошували на переговори Туреччини та Росії щодо забезпечення судноплавства та експорту українського зерна з портів на Чорному морі.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.
Він повідомив, що обговорював із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливість посередництва турецької сторони у розблокуванні українських портів.
Глава держави зазначив, що ні його, ні міністра закордонних справ Дмитра Кулебу станом на сьогоднішній день не запрошували.
"Для нас (важливо. – ред.) створити безпечний коридор із кораблів – щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивіз цього зерна. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною, Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії", – пояснив Зеленський.
Президент припустив, що турецька сторона зустрічається з росіянами, зокрема з Лавровим, щоб Москва гарантувала Анкарі, що з їхніми кораблями нічого не станеться.
"Проте деталі їхньої зустрічі мені поки що невідомі", – резюмував глава держави.
Нагадаємо, цього тижня до Туреччини прибуде міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Туреччина може стати посередником у розблокуванні портів для вивезення зерна.
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