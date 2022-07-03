Зеленський розповів про конференцію у Швейцарії, де обговорюватимуть відбудову України

Зеленський розповів про конференцію у Швейцарії, де обговорюватимуть відбудову України

У Швейцарії 4 липня відбудеться конференція з відбудови України.

Також планується скликати спеціальну конференцію для збору коштів на відновлення української спортивної інфраструктури.

Про це 3 липня під час свого відеозвернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Завтра – конференція у Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Сьогодні в Києві я зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету, і одна з його ініціатив – це скликання спеціальної конференції для збору коштів на відновлення української спортивної інфраструктури... Цих і багатьох інших міжнародних ініціатив просто не було б, якби світ сумнівався в нашій перемозі. Тому треба зосереджено працювати й надалі, боротись і бити окупантів, поки всю нашу країну не повернемо собі. Україна буде вільною", - сказав президент.

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Нагадаємо, Зеленський розповів, як можна профінансувати відновлення України за російські гроші.

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