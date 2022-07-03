Зеленський розповів, як можна профінансувати відновлення України за російські гроші

Зеленський розповів, як можна профінансувати відновлення України за російські гроші

Президент України Володимир Зеленський пропонує арештовувати бізнес та майно російських можновладців та олігархів, які причетні до війни в Україні.

У подальшому ці кошти можна передавати постраждалим від війни українцям.

Про це президент сказав у неділю, 3 липня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Зеленський наголосив на важливості посилення санкційної політики проти оточення російського диктатора Володимира Путіна. Також він запропонував передавати на відбудову України арештовані кошти росіян, які причетні до агресії проти України.

"Також накладення санкцій на їхні активи в тих чи інших державах, накладення санкцій на їхній бізнес. І потім уже – знаходити рішення через законодавчі ініціативи, якщо немає відповідних законів у державах, де заарештовано активи людей, причетних до злочинів. Знаходити законодавчі рішення щодо фінансового відшкодування на користь України", - сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що коштом російських бізнесменів і політиків мають бути компенсовані збитки постраждалим від злочинів російської армії та відновлені зруйновані об'єкти. Також Зеленський передав Австралії інформацію, яка напрацьована робочою групою Єрмака-Макфола щодо посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував можливий напад Білорусі на Україну.

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