Зеленський у Ґлазґо домовлявся з еміром Катару про скраплений газ

Також Зеленський нагадав еміру про домовленості, досягнуті під час його візиту до Катару у квітні 2021 року.
Президент Володимир Зеленський у британському Ґлазґо зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зустріч відбулася у межах конференції ООН з питань зміни клімату.
Про це інформує пресслужба Офісу президента України.
Сторони обговорили:
- розвиток військово-технічного співробітництва між країнами;
- можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.
Також Зеленський нагадав еміру про домовленості, досягнуті під час його візиту до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах. Співрозмовники обговорили механізми реалізації цих домовленостей.
На завершення глава держави поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, що у квітні 2021 року Володимир Зеленський разом з дружиною відвідали Катар. У межах візиту Україна та Катар підписали 13 двосторонніх документів та два комерційні контракти.