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Зеленський у Ґлазґо домовлявся з еміром Катару про скраплений газ

Зеленський у Ґлазґо домовлявся з еміром Катару про скраплений газ

Офіс Президента України

Також Зеленський нагадав еміру про домовленості, досягнуті під час його візиту до Катару у квітні 2021 року.

Президент Володимир Зеленський у британському Ґлазґо зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зустріч відбулася у межах конференції ООН з питань зміни клімату.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Сторони обговорили:

  • розвиток військово-технічного співробітництва між країнами;
  • можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Також Зеленський нагадав еміру про домовленості, досягнуті під час його візиту до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах. Співрозмовники обговорили  механізми реалізації цих домовленостей.

На завершення глава держави поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Володимир Зеленський разом з дружиною відвідали Катар. У межах візиту Україна та Катар підписали 13 двосторонніх документів та два комерційні контракти.

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