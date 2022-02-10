Зеленський: "З погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати"

Зеленський: "З погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати"

Президент наголосив: економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ділових кіл – членами Європейської бізнес-асоціації, під час якої розповів про кроки влади з підтримки економіки України.

Про це 10 лютого повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що насамперед він поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання сьогодні хвилює представників і вітчизняного, й іноземного бізнесу.

За словами глави держави, на цей час з погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати.

"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – заявив президент.

Тож, як зазначив глава держави, безпекове питання не повинне впливати на життєдіяльність країни. Президент наголосив: економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

Також читайте Шмигаль заявив, що в умовах загрози вторгнення РФ Україна має достатньо ресурсів для підтримки економіки

"Головне завдання президента й уряду країни – бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", – переконаний Володимир Зеленський.

З метою забезпечення стабільності економіки та національної валюти українська влада провела низку перемовин із міжнародними партнерами для одержання фінансової підтримки. Як результат – виділення макрофінансової допомоги від ЄС та низки країн, що також стало позитивним сигналом для бізнесу, констатував глава держави.

Нагадаємо:

Американське видання The Wall Street Journal пише, що президента України Володимира Зеленського хвилюють постійні застереження країн Заходу та США щодо можливого нападу РФ на Україну, що негативно впливають на суспільно-економічний стан в країні. Зокрема, Зеленського турбує ймовірність дестабілізації України та її економіки.

Михайло Кухар пояснив, як російська загроза вплинула на українську економіку

Читайте також: