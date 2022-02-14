Зеленський запевнив, що Україна має достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему

Зеленський запевнив, що Україна має достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему

За словами президента, без уваги не залишиться жодна галузь, яка потребує державної підтримки.

Основа української армії - це впевненість власного народу та міцна економіка.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у понеділок, 14 лютого, у новому відеозверненні щодо російської агресії.

"Ми сформували достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та нашу фінансову систему. Ми не залишимо без уваги жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це вже відбулось днями з авіаперевізниками. І свідченням тому є стабільний курс національної валюти та відкрите небо", - зазначив він.

Нагадаємо:

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не збирається закривати свій повітряний простір. Він пояснив, що деякі західні авіакомпанії, особливо з Нідерландів, схвильовані ситуацією в Україні, пам'ятаючи про збитий рейс МН17 над Донбасом у 2014 році.

Під час термінового засідання 13 лютого уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

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