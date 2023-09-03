Зеленський заявив про альтернативний зерновий коридор: вже пройшло 4 судна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже чотири судна пройшли за альтернативним морським коридором.

Про це він сказав 3 вересня під час свого звернення до українців.

Президент зазначив, що вже чотири судна пройшли альтернативним морським коридором. Він наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб відновити повноцінну роботу "зернового коридору".

"Ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними іншим у світі, але працюють у реальності, коли за них беруться українці. Вже чотири судна пройшли нашим новим, альтернативним морським коридором із наших південних морських портів. І ми працюємо з нашими партнерами по всьому світу, щоб відновити нормальну роботу "зернового коридору", який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі", - сказав він.

Нагадаємо, у Туреччині заявили, що ООН пропонує виконати деякі вимоги Росії заради “зернової угоди”.

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