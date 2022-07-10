Зеленський звільнив від сплати військового збору захисників України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників України.
Про це свідчать дані картки документа, оприлюднені на сайті парламенту. Президент підписав закон 7 липня.
Йдеться про зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану. Депутати ухвалили їх 19 червня.
Відповідно до внесених змін, у період дії правового режиму воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників:
- правоохоронних органів
- військовослужбовців та працівників Збройних Сил України
- Національної гвардії України
- Служби безпеки України
- Служби зовнішньої розвідки України
- Державної прикордонної служби України
- осіб рядового, начальницького складу військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України
- Управління державної охорони України
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
- інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб
Йдеться про "період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", зазначається у документі.
Раніше Володимир Зеленський поставив підпис під законом про повернення мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.
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