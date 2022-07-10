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Зеленський звільнив від сплати військового збору захисників України

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Зеленський звільнив від сплати військового збору захисників України

Фото: Associated Press

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників України.

Про це свідчать дані картки документа, оприлюднені на сайті парламенту. Президент підписав закон 7 липня.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану. Депутати ухвалили їх 19 червня.

Відповідно до внесених змін, у період дії правового режиму воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників:

  •   правоохоронних органів
  •   військовослужбовців та працівників Збройних Сил України
  •   Національної гвардії України
  •  Служби безпеки України
  •   Служби зовнішньої розвідки України
  • Державної прикордонної служби України
  •   осіб рядового, начальницького складу військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України
  •   Управління державної охорони України
  •   Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
  •  інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб

Йдеться про "період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", зазначається у документі.

Раніше Володимир Зеленський поставив підпис під законом про повернення мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

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