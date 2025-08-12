© ТСН

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір уряду з 2026 року збільшити стипендії для всіх студентів.

Про це повідомив президент 12 серпня.

«Ми узгодили з прем’єр-міністром і міністром фінансів, що з наступного року буде опрацьоване рішення щодо підвищення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, чого не робили вже багато років», — наголосив президент.

Глава держави також висловив сподівання, що у бюджеті-2026 буде передбачено необхідні кошти.

«Вже зараз ми розширюємо підтримку тих, хто демонструє високі навчальні результати. Продовжуватимемо діючі програми та стимулюватимемо студентів до ще кращих досягнень», — сказав він.

Окрім цього, уряд затвердив зміни до чинної постанови, якими збільшено виплати одержувачам академічних стипендій президента України. Підвищення стосується учнів закладів професійної освіти, студентів коледжів, університетів та аспірантів.

Нагадаємо, від вересня в Україні розпочинається новий етап стипендійної підтримки.

Раніше вже йшлося про те, що в Україні затвердили зміни до постанови Кабміну №1047, які передбачають значне збільшення виплат для найуспішніших учнів, студентів і аспірантів.

Учні професійно-технічних закладів отримуватимуть 6320 грн, студенти коледжів і технікумів — 7600 грн, студенти університетів — 10 000 грн, а аспіранти — 23 700 грн.