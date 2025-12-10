Зеленський підписав бюджет 2026 без підвищення зарплат військовим

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

У середу, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік, в якому не передбачено підвищення зарплат для військових.

Про це стало відомо із картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У Держбюджеті передбачено:

доходи у розмірі 2 904,6 млрд грн (загальний фонд — 2 610,86 млрд грн, спеціальний фонд — 293,74 млрд грн);

видатки — 4 767,3 млрд грн (загальний фонд — 4 378,5 млрд грн, спеціальний фонд — 388,8 млрд грн);

Загальні витрати на національну безпеку і оборону становитимуть 2 806,2 млрд грн, або 27,2% прогнозного ВВП.

У бюджеті від 1 січня 2026 року змінено прожитковий мінімум в розрахунку на місяць до 3209 грн та мінімальну зарплату (у місячному розмірі) — до 8647 грн.

Освітяни, медики та соціальна сфера отримали підвищення зарплат і виплат. Не забули парламентарі й про себе, втричі збільшивши депутатський фонд. Проте грошей на збільшення зарплат військовим у державній скарбниці наразі не знайшлося.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2026 рік закладено збільшення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень, після чого вони отримуватимуть приблизно 200 тис. грн на місяць. Народний депутат Анатолій Бурміч пояснив, що це збільшення стосується лише представницьких витрат, утримання помічників, оплати поїздок тощо.