Зеленський повідомив, скільки українців зможуть отримати "зимову тисячу"

"Зимова тисяча".

Вже від 15 листопада українці зможуть подавати заявки на отримання “зимової тисячі” гривень від держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі”, - наголосив глава держави.

З його слів, торік понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. Цього року, каже Зеленський, “передбачаємо не менший обсяг”.

Нагадаємо, завдяки програмі «Зимова підтримка 2025» грошову допомогу зможуть отримати українці, що офіційно проживають в Україні, включно з дітьми (батьки зможуть оформити виплати на дітей). «Тисячу Зеленського» можна витратити на два цільові напрямки: благодійну допомогу, пов’язану з підтримкою Сил оборони та відновленням України, або ж на оплату українських товарів і послуг.