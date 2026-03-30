Зеленський задекларував доходи за 2025 рік: скільки заробляє президент і чи має заощадження

Зеленський опублікував декларацію за 2025 рік / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою електронну декларацію, в якій розкрив свої доходи та фінансові активи за 2025 рік.

Згідно з документом, щомісячна заробітна плата глави держави становить 28 тис. грн. Декларація є у відкритому реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Сукупний дохід родини президента за минулий рік сягнув близько 7 мільйонів гривень. До цієї суми входять зарплата, відсотки від банківських вкладів, а також прибуток від оренди нерухомості.

Грошові активи родини Зеленських

У декларації також зазначені грошові активи сім’ї. Зокрема, йдеться про 595 тис. доларів готівкою, понад 342 тис. євро на рахунку в швейцарському банку, а також кошти, розміщені на банківських рахунках у різних валютах — гривнях, доларах та євро.

Глава держави задекларував понад 2,1 млн грн доходу від здачі нерухомості в оренду, а також більш як 4,18 млн грн, отриманих від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Тож, загальний дохід сім’ї за рік склав 7 млн 440 тис. 907 грн.

Щодо заощаджень, на банківських рахунках президент зберігає близько 1,8 млн грн, 357,1 тис. євро та 38,1 тис. доларів. Готівкою задекларовано 595 тис. доларів, майже 98 тис. грн і 1 тис. євро.

У декларації зазначено, що протягом 2025 року істотних змін у майновому стані родини не відбулося.

Нерухомість у Британії та автівки

У власності президента — квартира в Києві площею 131,9 кв. м, два гаражі, а також частки у ще двох квартирах, які він має спільно з Сергієм Шефіром. Частина нерухомості, зокрема квартири та паркомісця, оформлена на дружину Олену Зеленську, яка також володіє житлом у Великій Британії.

У користуванні глави держави перебуває державна резиденція з господарськими спорудами загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів.

Серед іншого, подружжя задекларувало колекцію годинників і ювелірних виробів, а також автомобілі — Range Rover і Mercedes-Benz.

Окремо вказано, що у вересні 2025 року президент зареєстрував торговельні марки «Зеленський» і Zelenskyy. Вони можуть використовуватися для широкого спектра товарів і послуг — від аксесуарів до продукції різних категорій. Термін дії прав на ці бренди — до вересня 2032 року.

Для порівняння, 2024 року доходи родини Зеленських були значно вищими і перевищили 15 млн грн, з яких понад 8,5 млн грн також становили виплати за державними облігаціями.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оприлюднила свою електронну декларацію за 2025 рік. Вона вказала майже 4,8 млн грн сукупного доходу в родині.

