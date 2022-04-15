Зеленський розповів про тарифи на електроенергію на найближчі пів року

Зеленський розповів про тарифи на електроенергію на найближчі пів року

Під час засідання Зеленський та урядовці обговорили закупівлю газу та вугілля для наступного опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що опалювальний сезон 2021-2022 завершився успішно та що уряд розпочав підготовку до наступного.

Про це голова держави розповів у новому відеозверненні у ніч проти 16 квітня.

"Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведений успішно попри все. Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", - сказав Зеленський.

Український президент зауважив, що уряд продовжить щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. За словами Зеленського, це 80% громадян України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

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