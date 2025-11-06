Земельний податок: хто має право на пільги

Звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян / © Pexels

В Україні діє податок для землевласників. Але окремі категорії громадян мають право на звільнення від сплати земельного податку або надання пільг.

У ПФУ пояснили, що відповідно до ст. 281 Податкового кодексу, від земельного податку звільнені такі категорії громадян:

всі фізичні особи, які є особами з інвалідністю першої або ж другої групи

фізичні особи, що виховують три та більше дитини

пенсіонери, ветерани війни

а також особи, що визнані постраждалими внаслідок катастрофи на ЧС

Також пільга по земельному податку є не лише поділена по суб’єктах, але й по об’єктах. Тобто за певні земельні ділянки при певних умовах можна не платити податок. Не платимо земельний податок, якщо земельна ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства та не перевищує розміру у 2 гектари.

Також не платимо податок за земельні ділянки, що призначені для будівництва та обслуговування житлового будинку, а також господарських будівель і споруд за умови, що ці земельні ділянки в селах не перевищують 0,25 гектара, в селищах — 0,15 гектара, а у містах — 0,1 гектара.

Крім того, якщо земельна ділянка для дачного будівництва не перевищує 0,1 гектара, для будівництва індивідуального гаража не перевищує 0,01 гектара, для ведення садівництва не перевищує 0,12 гектара теж можемо не платити земельний податок згідно з законом.

