Земля для учасників бойових дій: чи можна отримати її під час війни

Земля для учасників бойових дій:

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Війна в Україні триває вже майже три роки, і цей період не міг не вплинути на всі сфери життя громадян, зокрема й на регулювання земельних відносин. Розповідаємо, чи можуть учасники бойових дій отримати земельну ділянку 2025 року, чи можливо реалізувати це право зараз і що для цього потрібно знати.

Чи дають землю учасникам бойових дій під час війни

Згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», що набрав чинності 19 листопада 2022 року, заборонено безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність на період дії воєнного стану.

Це обмеження стосується і українських військових, які мають статус учасника бойових дій. Таким чином, до закінчення дії воєнного стану отримати землю для будівництва житлового будинку, садівництва або городництва на загальних підставах не вдасться.

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Після скасування воєнного стану право на отримання земельної ділянки для УБД буде поновлено.

Хто може отримати землю під час війни

Незважаючи на загальну заборону, за словами експентів, існують винятки, які дозволяють певним категоріям громадян, включно з УБД, приватизувати землю навіть під час воєнного стану. Це стосується:

Власників нерухомого майна на такій земельній ділянці. Якщо громадянин України є власником будівлі, споруди (індивідуальний житловий будинок, гараж, садовий або дачний будинок), яка розташована на ділянці державної чи комунальної власності, і право власності на цю нерухомість належним чином зареєстровано, він має право на безоплатну приватизацію землі під нею. Громадян, яким земельні ділянки були надані у користування до 1 січня 2002 року. Це стосується випадків, коли ділянки були фактично надані, але право власності ще не було оформлене.

Отже, якщо ви підпадаєте під одну з цих категорій, ви можете звернутися з відповідним клопотанням до місцевої ради або іншого органу, що розпоряджається такими землями. До клопотання необхідно додати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). На виготовлення такої документації не потрібен дозвіл на розробку, її можна замовити самостійно.

Процедура отримання землі (після скасування воєнного стану або у виняткових випадках)

Хоча більшість УБД зможуть скористатися своїм правом на землю лише після війни, важливо знати повну процедуру. Вона включає кілька етапів:

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Подання клопотання: Куди звертатися. До органу виконавчої влади (наприклад, Головного управління Держгеокадастру у вашій області, районної або обласної державної адміністрації) або до органу місцевого самоврядування (міської, селищної, сільської ради), який розпоряджається відповідними землями.

Що зазначити у клопотанні. Цільове використання землі (для садівництва, особистого селянського господарства, будівництва будинку, дачного будівництва) та її приблизні розміри.

Необхідні документи: Копія паспорта. Графічні матеріали (витяг із земельного кадастру), на яких зазначено бажане місце розташування ділянки. Для вибору вільної ділянки можна скористатися Публічною кадастровою картою онлайн (вільні ділянки позначені білим). Документ, що підтверджує статус учасника бойових дій (посвідчення УБД, наказ, довідка тощо). Додатково: Погодження землекористувача (якщо обрана ділянка перебуває у користуванні інших осіб і потребує вилучення). Підтвердження досвіду роботи у сільському господарстві або документи про відповідну освіту (якщо мета — ведення фермерського господарства).

Термін розгляду. Клопотання розглядається протягом 30 днів. У разі відсутності відповіді протягом цього терміну можна звертатися до суду. Дозвіл на розробку проєкту землеустрою: Після розгляду клопотання орган надає дозвіл на розробку проєкту землеустрою або мотивовану відмову. Розробка проєкту землеустрою: Якщо отримано схвалення, розробку проєкту виконує сертифікована землевпорядна компанія за договірною ціною. Перелік таких фірм можна знайти на сайті Держгеокадастру.

Термін розробки — не більше шести місяців. Проєкт визначає точні межі ділянки та її геодезичні координати. Узгодження проєкту землеустрою: Проєкт обов’язково узгоджується з територіальним органом Держгеокадастру.

Також може знадобитися узгодження з управлінням з питань містобудування та архітектури (якщо ділянка в межах населеного пункту або для будівництва) та іншими організаціями (лісового, водного господарства тощо) залежно від об’єкта. Реєстрація земельної ділянки: Після узгодження ділянка реєструється у Державному земельному кадастрі через територіальний орган Держгеокадастру. Цей процес займає до 14 днів і є безоплатним.

Після реєстрації заявнику надається Витяг з Державного земельного кадастру із зазначенням кадастрового номера та плану ділянки. Затвердження проєкту землеустрою та реєстрація права власності: Витяг та погоджений проєкт подаються до відповідного державного органу (міської, селищної, сільської ради, Головного управління Держгеокадастру). Рішення про затвердження проєкту землеустрою приймається протягом 14 днів і є одночасно рішенням про передавання ділянки у власність.

Останній крок — реєстрація права власності на земельну ділянку через виконавчі органи рад, державні адміністрації або Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), або нотаріуса. Результатом є Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Скільки землі може отримати учасник бойових дій

Розмір земельної ділянки, яку учасник бойових дій може отримати безоплатно, залежить від її цільового призначення:

Для садівництва — до 0,12 га (12 соток).

Для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 га (200 соток).

Для будівництва житлового будинку: У селах до 0,25 га (25 соток). У селищах міського типу до 0,15 га (15 соток). У містах до 0,10 га (10 соток).

Для дачного будівництва до 0,10 га (10 соток).

Важливо зазначити, що ці норми є максимальними. Фактична площа може бути дещо меншою. Місце розташування ділянки не залежить від місця реєстрації особи, тож можна клопотати про виділення землі у будь-якому регіоні України. Умовою безоплатної передачі є те, що особа раніше не скористалася цим правом.

Коли можуть відмовити у наданні земельної ділянки

Згідно з частиною 7 статті 118 Земельного кодексу України, відмовити у наданні ділянки можуть лише у разі невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому порядку.

Заборони на безоплатне передавання земель під час воєнного стану не стосуються виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості). Термін оформлення права власності на невитребувані паї подовжено до 2028 року.

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