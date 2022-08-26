"Зерновим коридором" Україна експортувала морем перший від 24 лютого мільйон тонн агропродукції - Зеленський

Вже 44 судна з українською агропродукцією направлені у 15 країн світу, а Україна отримала ще 70 заявок на прибуття суден для завантаження.

Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох морських портів України – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 серпня.

"Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту", - заявив президент.

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Зеленський наголосив, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

Президент зазначив, що цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році.

Володимир Зеленський уточнив, що вже 44 судна з українською агропродукцією направлені у 15 країн світу, а Україна отримала ще 70 заявок на прибуття суден для завантаження.

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"Мета - вийти на обсяг у 3 млн тонн щомісячно. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії, Європи. Важливо, щоб суспільство усвідомлювало, що цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році", - сказав він.

За словами Зеленського, це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу.

"І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту", - підсумував президент.

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