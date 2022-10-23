Жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів – Федоров

Мешканці Херсонської та Запорізької областей відмовлються від російського рубля.

Громадяни, які проживають на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, почали масово позбавлятися рублів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому в світі не потрібної валюти. Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. У Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - розповів він.

За словами Федорова, у тимчасово окупованому Мелітополі рубль так і не став ходовою валютою. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні.

"І навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників. А зараз і поготів люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько", - наголосив він.

Мер Мелітополя також нагадав, що після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться на "фантики", бо їх обіг в Україні суворо заборонений.

Нагадаємо, Конституційний суд Російської Федерації підтримав присвоєння окупованих територій України – "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

У Росії навіть вже призначили "вибори" до "парламентів" окупованих територій України. Заплановано, що відбудуться вони у вересні 2023-го.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни погрожують штрафами через відмову повністю переходити на рубль.

Зазначається, що підприємці на ТОТ відмовляють штучно завищувати рубль на вимогу росіян, адже це ще більше тисне на громадян в окупації. Тому, окупанти вирішили штрафувати таких підприємців.

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