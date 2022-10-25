Жителі Київської та Харківської областей можуть отримати по 6600 грн на кожного члена родини

Постраждалі вій війни українці можуть отримати допомогу від американської організації HIAS. Як це зробити — в матеріалі ТСН.ua

Про це повідомляє Благодійний фонд "Право на захист".

Постраждалі від воєнних дій жителі Київської області, а з листопада також Харківської, зможуть отримати додаткову грошову допомогу від американської організації HIAS.

"Звернутися по грошову допомогу зможуть не тільки люди, що втратили житло, бізнес, засоби до існування внаслідок воєнних дій на цій території, але й вразливі родини ВПО у цих областях (з двома і більше дітьми, з людьми 55+, з вагітними жінками або молодими матусями з малятами до 2 років, а також особи з інвалідністю, неповні родини тощо). Перевага надається родинам ВПО, які стали на облік протягом останнього місяця, навіть якщо вони не мають перелічених вище вразливостей!", - зазначається на сайті фонду.

Хто може отримати допомогу

Внутрішньо переміщені родини, які переїхали протягом останніх 30 днів

Постраждалі від обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена родини; втратили засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення військових дій.

ВПО або сім'ї, що перемістились більше ніж 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5400 грн на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з наступних критеріїв — мають двох або більше дітей; є особи з інвалідністю; домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою); є вагітні жінки та жінки з дітьми до 2 років; мають людей похилого віку (55+ років) в родині.

Хто не може отримати допомогу

Ті родини, хто вже отримували чи отримують виплати від інших міжнародних організацій.

Як подати заявку на отримання допомоги

Для реєстрації заявки потрібно надати такі документи:

дані внутрішнього українського паспорта,

податковий номер, який буде використовуватися для обробки платежів,

номер IBAN банківського рахунка, куди будуть нараховані кошти,

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (свідоцтва про народження дітей та їхні податкові номери, медичні довідки, довідки про інвалідність, вагітність тощо).

Подати заявку потрібно особисто в постійний центр реєстрації, який знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Незалежності 5 (вхід з двору). Графік роботи центру у будні, з 9:00 до 18:00. Також у Київській області працюють виїзні мобільні бригади. Розклад роботи постійно оновлюється в телеграм-каналі: https://t.me/hias_help

З листопада очікується запуск програми також у Харківській області.

При реєстрації повинні бути присутні всі члени родини з оригіналами документів.

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