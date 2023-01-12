Життя без блекауту: українські підприємства можуть купувати електроенергію за кордоном

Механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії.

Український уряд створив можливість безперебійної роботи для українських підприємств в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр-міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з представниками галузевих об’єднань та підприємств, які є найбільшими споживачами електроенергії.

Запроваджений рішенням Кабміну механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії.

“Нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії”, - зазначила Юлія Свириденко.

Цей механізм прописаний у прийнятій Кабінетом міністрів постанові від 3 січня 2023 року. Він покликаний допомогти функціонувати підприємствам, які критично залежні від безперебійного енергопостачання.

Нагадаємо, станом на 11:00 12 січня зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі України, через що у дев'яти областях вже застосували аварійні відключення світла.

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