Жмеринський елеватор Групи компаній «Агропросперіс» збудував сонячну електростанцію потужністю 800 МВт на рік

На базі Жмеринського елеватору, що входить до складу Групи компаній «Агропросперіс», повністю реалізовано проєкт будівництва сонячної електростанції (СЕС) з обсягом генерації 0,6 МВт на годину та планованим річним обсягом генерації 800 МВт.

Реалізація проєкту розширює можливості елеватора:

робота на електроенергії сонця зменшує собівартість виробничих процесів;

надає змогу отримати безперебійне забезпечення власних виробничих потужностей електроенергією, що робить елеватор повністю автономним.

У часи нестабільної ситуації в енергогалузі України (відсутності електропостачання та періодичних планованих та аварійних відключень), автономність та безперебійність роботи стали значною конкурентною перевагою Жмеринського елеватора перед іншими елеваторами у регіоні.

З 1 серпня 2024 року підприємство отримало дозвіл на продаж надлишків згенерованої електроенергії, що дасть можливість отримувати додатковий дохід.

Група компаній «Агропросперіс» дбає про енергонезалежність, впроваджує концепцію бережливого виробництва і постійно інвестує у розвиток, тому в найближчій перспективі планується реалізація нових проєктів СЕС та BESS для збільшення енергоефективності та енергонезалежності 10 власних елеваторів «Агропросперіс».