Власниця однієї з компанії - постачальників харчування Міноборони Тетяна Глиняна прокоментувала матеріал видання NV, в якому йдеться про нібито її готельний бізнес у Хорватії.

Так, Тетяна Глиняна заявила, що жодна інвестиція в Хорватії не була здійснена за рахунок прибутку від контрактів з Міністерством оборони України, пише тепер NV.

«Жодна моя інвестиція в Республіці Хорватія не була здійснена за рахунок прибутку від контрактів з Міністерством оборони України.

Усі прибутки моєї компанії від надання харчових та логістичних послуг державі залишаються в Україні. Вони реінвестовані у підтримку діяльності та розвиток самого підприємства. До того ж їх обсяг ніколи б не дозволив придбання нерухомості у Хорватії», - зазначила вона.

Підприємниця також пояснила, що має бізнес-проєкти в Хорватії вже 10 років та значною мірою заснувала бізнес у цій країні на кошти від операції з фінансовими інструментами за підтримки локальних партнерів. Також у Хорватії її компанії мають і значний обсяг боргових зобовʼязань.

Напередодні NV опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Тетяна Глиняна є нібито постачальником «яєць по 17 грн» для Міноборони. І далі матеріал наводить на думку, що буцімто її інвестиції у купівлю чотирьох міні-готелей в Хорватії пов’язані з доходами від державних контрактів в Україні. На момент публікації цих відомостей, позиція Тетяни Глиняної матеріал NV не містив. Позиції МОУ також. Лише згодом до статті був доданий коментар Тетяни Глиняної, яка спростовує припущення редакції.

Разом з тим, за даними Міноборони жодного яйця по 17 грн прибрано так і не було.

Аналогічні спростування неодноразово звучали й від самого колишнього постачальника МОУ.