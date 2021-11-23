Жодних анонімів та два контакти на день: в Україні хочуть посилити вимоги до колекторів

Жодних анонімів та два контакти на день: в Україні хочуть посилити вимоги до колекторів

Нацбанк зібрав основні скарги боржників та готує зміни до законодавства.

В Україні планують встановити нові вимоги до роботи колекторів – жодних анонімних дзвінків, лише до двох контактів на день і щоб вони були ввічливими та не ображали боржників.

Відповідні зміни до законів щодо захисту споживачів під час врегулювання простроченої заборгованості до 22 грудня 2021 року перебувають на обговоренні. Про це повідомляє Національний банк України.

Які зміни пропонують внести до законів щодо роботи колекторів:

Під час контактів із боржниками колектори не повинні взаємодіяти анонімно й повинні будуть називати повну юридичну назву компанії. Це не може бути ім’я особи, яка взаємодіє, номер телефону, випадковий набір цифр/літер тощо.

Зобов’язати колекторів забезпечувати належну якість взаємодії з боржниками. Часто телефонні та відеопереговори, надсилання текстових, голосових та інших повідомлень, а також поштових відправлень не дозволяють споживачам почути/прочитати/побачити всю належну інформацію щодо заборгованості, що призводить до анонімності та інших проблем.

Заборонити під час взаємодії грубий, підвищений тон розмови, нецензурної лексики.

Заборонити принижувати боржників, зокрема щодо особистих якостей споживача або іншої особи, зовнішнього вигляду, інтелекту та інших якостей, які не мають відношення до заборгованості.

Заборонити психічний та/або фізичний тиск на особу.

Заборонити оприлюднення персональних даних.

Заборонити поширення інформації про особисті майнові та немайнові відносини, відомості про події та явища в побутовій, професійній та інших сферах життя.

Заборонити використання недостовірної інформації про вид діяльності, посаду, кваліфікацію, досвід та повноваження особи, яка здійснює взаємодію, та неправдивих, неповних або неточних відомостей.

Заборонити під час взаємодії введення в оману щодо:

розміру, характеру, правових підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків для особи; можливості розгляду питання щодо проведення реструктуризації заборгованості лише за певних умов (попереднього погашення заборгованості) або повідомлення про відмову в проведенні реструктуризації; прав особи, передбачених чинним законодавством України; правового статусу договору про споживчий кредит; допустимої періодичності взаємодій.

Заборонити вчиняти дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність особи, з якою здійснюється взаємодія, або що завдають шкоду її репутації.

Заборонити здійснювати вплив іншій особі, з якою здійснюється взаємодія, на споживача, погашати заборгованість за рахунок власних коштів або за рахунок інших джерел, включно зі шляхом укладення нового договору, продажу майна, вчинення будь-яких незаконних дій.

Не повідомляти повторно попередньо надану інформацію на вимогу особи, з якою здійснюється взаємодія.

Заборонити зазначення на конвертах поштових відправлень інформації, яка ідентифікує, що лист стосується врегулювання простроченої заборгованості.

Періодичність взаємодії (за ініціативою кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії) може бути не більше двох разів на добу та стосується одного договору про споживчий кредит та кожної особи.

Спростити механізм припинення взаємодії на вимогу осіб: зобов’язання попереджати осіб під час взаємодії про їхнє право надати відмову від взаємодії, приймати таку відмову після чого одразу припиняти взаємодію.

Урегулювання щодо використання функції автоматичного додзвону протягом не більше 30 хвилин на добу: стосується окремо споживача та кожної іншої особи, а також всіх контактних номерів телефону; встановлення порядку розрахунку тривалості використання функції автоматичного додзвону.

Споживач матиме право вимагати надати інформацію письмово.

Колекторам буде заборонено приходити на роботу боржників для зустрічей із ними.

Якщо споживач надасть документи про звернення до суду щодо невизнання боргу чи щодо відкриття провадження у справі про банкрутство споживача, колектори не матимуть права взаємодії з метою врегулювання простроченої заборгованості.

Нагадаємо, в Україні діє понад 200 колекторських компаній. У реєстрі Нацбанку таких поки що 53.

Навесні 2021 року були ухвалені зміни до законодавства щодо посилення захисту боржників від шантажу з боку колекторів. Зокрема, банки та кредитні установи повинні інформувати споживачів, що "перепродали" їхній борг колекторській компанії.

Про порушення колекторів скаржитися слід до фінансової установи та Нацбанку. Якщо колектор двічі порушив вимоги щодо етичної поведінки, то фінустанова повинна достроково розірвати договір із такими колекторськими компаніями.

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