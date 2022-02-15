Жодної загрози для коштів вкладників "ПриватБанку" через кібератаку немає - РНБО

Найбільший державний банк уже кілька годи н перебуває під масованою DdоS-атакою.
Усі кошти клієнтів державного ПриватБанку", який вже кілька годин перебуває під масованою DdоS-атакою, будуть збережені та нікуди не зникнуть.
Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО.
"Протягом останніх годин "ПриватБанк" перебуває під масованою DdоS-атакою. Користувачі "Приват24" повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у "Приват24", в інших не відображаються баланс і останні транзакції", - говориться в повіддомленні.
У РНБО додали, що "у "Приваті" запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно додатку "Приват24". Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі".
Також спостерігаються збої в роботі державного "Ощадбанку".
"У роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює. Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", - зазначили в РНБО.
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