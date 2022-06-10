"Зима очікується важка": у Раді розповіли, чи будуть підвищувати тарифи на газ та опалення

"Зима очікується важка": у Раді розповіли, чи будуть підвищувати тарифи на газ та опалення

Уряд України намагатиметься зберегти попередні тарифи на газ та опалення на час воєнного стану.

Для наступного опалювального сезону Україні потрібно від 21 до 24 млрд кубометрів газу. Ці цифри не є остаточними, через військові дії вони можуть змінитися.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус в ефірі телемарафону у п'ятницю, 10 червня.

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Якими будуть ціни на комунальні послуги в наступному опалювальному сезоні, це залежить від:

якою буде ситуація з окупованими територіями;

чи вдасться відбудувати інфраструктуру;

яка кількість підприємств відновить повноцінну роботу.

За словами Геруса, під час опалювального сезону 2022-2023 Україна закуповуватиме газ у різних постачальників, зокрема у Словаччині, Угорщині та Польщі. Також газ добувають і вітчизняні компанії, його запаси вже накопичуються в підземних газосховищах.

Нагадаємо, що українців готують до прохолодніших батарей взимку і зменшення температури в квартирах.

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