"Тисяча від Зеленського": хто вже отримав гроші та куди їх можна витратити

Кожен українець, що перебуває в країні має право на виплату

З 10 грудня українцям розпочали виплачувати по тисячі гривень, передбачені програмою "Зимова єПідтримка". Згідно з програмою, кожен українець, зокрема й діти, мають можливість отримати тисячу гривень для оплати послуг та товарів.

Виплати надійшли понад 2,3 мільйона українців. Однак не обійшлося без шахрайства та спроб вивести ці кошти у готівку.

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua

Скільки українців оформили заявок на виплату

За даними Мінекономіки, станом на 11 грудня, кількість заявок на виплату грошей за програмою "Зимова єПідтримка" оформили 6,3 мільйона українців. Зокрема, 1,7 мільйона – заявки на виплати для дітей. Як зазначили у міністерстві, близько 110 тисяч заявок відхилили через зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

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Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

Чимало українців подають заявку на виплату через застосунок "Дія". За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, переважно заявки у "Дії" залишають люди віком 30-40 років, більшість – це жінки.

Кому виплатять гроші першим

За інформацією Міністерства економіки України, упродовж 10-11 грудня по тисячі гривень отримають 1,8 мільйона повнолітніх українців, а також відбудуться виплати за 520 тисячами заявок на дітей.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун під час телемарафону розповіла, що перші виплати грошей почалися надвечір 10 грудня.

"Оскільки в нас є термін 10 робочих днів від дати заявки, відповідно вчора почалися виплати для людей, які подали заявку 1 грудня. Це 2,4 мільйона людей. Відповідно зараз ці виплати тривають", – сказала вона.

За словами заступниці, банки-партнери протягом 11 грудня мають виплатити кошти українцям, котрі подали заявки 1 грудня.

"Але вже є майже половина транзакцій проведених. Тому люди вже можуть бачити в себе на рахунках ці кошти", – додала чиновниця.

Як зазначив Михайло Федоров, якщо вам не видно виплати на відповідній картці – це означає, що банк ще не опрацював вашу заявку. Міністр цифрової трансформації зазначив, що хвилюватися не варто, адже кожну із заяв опрацюють.

Також він повідомив, що станом на 11 грудня понад 2,3 мільйона українців вже отримали фінансову допомогу від держави у розмірі тисячі гривень.

Українці виводили "тисячу Зеленського" у готівку

CEO EasyPay Олексій Авраменко розповів, що недоброзичливі українці винайшли спосіб виведення тисячі гривень "Зимової єПідтримки" у готівку. А саме, громадяни клали тисячу на рахунок мобільного телефону, а потім знімали їх з мобільного рахунку через термінали. Тому функцію "повернення грошей" для мобільних операторів Vodafone та lifecell довелося вимкнути.

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"Оскільки "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею однієї тисяч гривень "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги", – зазначив Авраменко.

Директор компанії також закликав Міністерство цифрової трансформації України, Кабінет Міністрів України, Vodafone Ukraine та lifecell звернути "увагу на таку можливість".

Шахраї використовують "тисячу від Зеленського" у своїх схемах

У Чернівецькій області жінка стала жертвою шахраїв і втратила майже 100 тисяч гривень.

Потерпіла хотіла отримати "тисячу від Зеленського", перейшовши за посиланням у месенджері.

Зокрема, вона побачила оголошення про можливість нібито отримання виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Згодом, перейшовши за посиланням, потерпіла пройшла реєстрацію, де вказала конфіденційну інформацію. Після цього з її картки зникли всі гроші – 98 960 гривень.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (йдеться про шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці зауважують, що аферисти створюють фішингові посилання, щоб отримати банківські реквізити і конфіденційну інформацію користувача. Щойно людина вводить ці дані на фейковому сайті, з її електронного гаманця зникають кошти, які шахраї без труднощів привласнюють.

Нагадаємо, як не втрапити на гачок шахраїв:

не переходьте за підозрілими посиланнями

не вводьте на невідомих сайтах такі дані, як ім’я користувача та паролі; номери банківських рахунків; PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери); дату вашого народження та CVV-коди.

Інформація про будь-які виплати від держави розміщена на офіційних сторінках та сайтах. Зокрема,

"Зимову єПідтримку" можна оформити лише у банках або в застосунку "Дія", або за допомогою "Укрпошти".

Загроза банківської таємниці

Нещодавно, користувачі соцмереж активно поширювали інформацію що начебто через оформлення тисячі від Зеленського держава може отримати доступ до ваших карток та особистих даних. Зокрема, щоб долучитися до програми, слід надати згоду на обробку даних про всі транзакції.

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Як повідомляє Економічна правда, для того, щоб отримати тисячу гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка", не обов’язково надавати дозвіл на передачу даних про покупки.

У матеріалі зазначають, що долучення до програми "Національний кешбек" відбувається у два етапи: на першому потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів, а на другому – підключити картки, розраховуючись якими, нараховуватиметься кешбек. Саме на цьому етапі й потрібно надати дозвіл на передачу даних про покупки". Проте, користувачі банків можуть просто відкрити картку та не переходити на другий етап щодо надання державі доступу до інформації про розрахунки.

"Ми бачили, що деякі банки не давали створити картку без шерінгу операцій по інших картках. З останнього оновлення всі банки окрім "Приватбанку" це вже виправили, і у них створення картки не зв'язано з шерінгом операцій", – розповіла ЕП заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як пояснили ЕП у "Приватбанку", технічно опція отримання від держави тисячі гривень базується на технології "Нацкешбеку", де для отримання коштів треба надати дозвіл до інформації про розрахунки.

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Водночас після створення картки клієнт може відмовитись від участі у програмі "Національний кешбек" і відкликати дозвіл на перегляд транзакцій.

Про загрозу банківської таємниці через участь у програмі "Зимова єПідтримка" зазначали нардепка від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар та експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

За словами Сюмар, перед тим, як оформлювати "тисячу Зеленського", варто згадати, що ми живемо у світі штучного інтелекту, який аналізує кожен ваш крок.

Костянтин Корсун експерт з кібербезпеки, зауважив, що програми на кшталт "Зимової єПідтримки" й "Національного кешбеку" створюють ризики для банківської таємниці. За словами експерта персональні дані можуть стати товаром на чорному ринку, а самі громадяни, які їх добровільно надали, можуть постраждати від власних дій.

Експерт розповів, що в Євросоюзі тема захисту персональних даних є надзвичайно чутливою інформацією. Там є певний соціальний запит на захист персональних даних, тому уряди країн ЄС змушені реагувати та запроваджувати жорстке законодавство.

За словами Корсуна, попри те, що в Україні існує законодавство щодо захисту персональних даних, однак воно не працює через відсутність ключові принципи безпеки.

На що можна витратити тисячу від Зеленського

У жовтні президент Зеленський анонсував нову програму зимової підтримки сімей згідно з якою, кожен українець та українка зможуть отримати тисячу гривень на оплату товарів та послуг. Заявки від громадян на виплату прийматимуться до лютого 2025 року.

Гроші можна витратити на оплату: комунальних послуг, медичних послуг, освітніх послуг, купівлю ліків, книг, одягу, автобусних та залізничних квитків, військових облігацій, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування. Зокрема, програма передбачає можливість зробити донати на ЗСУ.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, звідки у держави гроші на програму "Зимова єПідтримка".

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