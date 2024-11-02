Зимова "єПідтримка": уряд розширив перелік витрат для "тисячі Зеленського"

Нараховану за програмою зимової "єПідтримки" 1000 гривень українці зможуть витратити на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Про це розповіла перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час спільної з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшко зустрічі з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків, яка відбулась у п'ятницю, 1 листопада.

"1000 грн "єПідтримки" надійде українцям на картку "Національного кешбеку". Це зекономить час і ресурс, адже система "Національного кешбеку" вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік витрат, на які може бути спрямована 1000 грн "єПідтримки", можливістю придбання ліків та медичних виробів українського виробництва", — зазначила Юлія Свириденко.

Міністерка також повідомила, що до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Тому розширення переліку можливих витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки пересічних українців, яким необхідні ліки, а й вітчизняних фармацевтичних виробників.

Свириденко уточнила, що програма "єПідтримка" буде розповсюджуватись на всіх українців — як дорослих, так і дітей. Особлива увага буде приділена тому, щоб кошти за програмою зимової "єПідтримки" змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які "проживають у зонах високого воєнного ризику".

Урядовиця також нагадала, що під час дії попередньої програми "єПідтримка" та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021-2022 роках, українці витратили понад 500 млн грн на медикаменти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про виділення тисячі гривень кожному українцеві. Заявку на отримання коштів можна буде подати протягом зими, витратити впродовж 2025 року. Оплатити можна буде лише українські товари й послуги. Але дехто у Верховній Раді припускає, що таким чином уряд спробує порахувати населення в Україні.

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