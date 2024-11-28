"Зимову тисячу" Зеленського зможуть швидко отримати всі українці - Федоров

З 1 грудня в Україні стартує Зимова єПідтримка. Для зручності користувачів сервіс буде доступний на головному екрані застосунку "Дія".

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров.

"Для зручності виносимо Зимову єПідтримку на головний екран Дії. Важливо, щоб послуга була максимально доступною для кожного і всі українці змогли швидко її отримати", - написав Федоров.

Наразі в Telegram-каналі міністра проходить голосування щодо дизайну банера.

Нагадаємо, 25 жовтня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка".

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