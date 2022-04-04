Зменшення витрат на чиновників та допомога людям: Шмигаль про перехід економіки на "воєнні рейки"

Більше 150 тисяч бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування — 2% з обороту.
Українська економіка зараз працює на "воєнних рейках". Через це було впроваджено ряд реформ та змін.
Про це під час свого відеозвернення сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль також розповів про зміни в українській економіці, які були запроваджені минулого тижня, а це:
- 73 млрд грн направили до резервного фонду, аби оперативно забезпечувати армію всім необхідним. Були скорочені витрати на Верховну раду, Кабінет міністрів, суддів, прокурорів.
- Повністю виплатили проіндексовані пенсії за березень усім пенсіонерам. Авансом за квітень зробили виплати для прифронтових регіонів.
- Успішно реалізували програму виплат по 6,5 тисяч гривень усім, хто втратив роботу. Заявки надійшли від 5 млн людей. Більшість кошти вже отримали, інші — отримають найближчим часом.
- Розпочали програму підтримки вимушених переселенців. Знаходимо для людей житло. Даємо кошти бізнесу, аби він наймав переселенців на роботу.
- Запустили в "Дії" можливість подавати інформацію про зруйноване житло. Крім того, затвердили порядок підрахунку всіх збитків, який складається з 15 напрямків: від збитків по майну та інфраструктурі до збитків підприємств та економіки загалом.
- Розпочали посівну. Зараз вона йде майже по всіх регіонах країни. Насіння, добрива, паливо — є. Держава надала аграріям фінансування на понад 20 млрд грн. Кредити всім під 0%.
- Розпочали програму закупівлі продуктових наборів для їх подальшої безкоштовної роздачі людям у прифронтових містах. 10 млн наборів. Практично все купуємо в українського виробника. Завантажуємо замовленнями нашу харчову промисловість.
- Продовжили допомагати з релокацією українським виробничим підприємствам. Майже 1,5 тисячі заявок отримали. Більше 100 підприємств вже переїхали та працюють.
- Сформовані нові логістичні маршрути для максимально можливого відновлення українського експорту. Шукаємо нові можливості та створюємо нову інфраструктуру на кордонах.
- Більше 150 тисяч бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування — 2% з обороту.
- За останній тиждень маємо нові домовленості про підтримку від іноземних партнерів на суму ще близько 1 млрд доларів.
- Черг на митниці для ввезення товарів більше немає. Вся гуманітарна допомога оформлюється за 10 хвилин.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оглянув зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі М-06 "Київ – Чоп" поблизу села Стоянка Київської області.
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