Зменшення витрат на чиновників та допомога людям: Шмигаль про перехід економіки на "воєнні рейки"

Зменшення витрат на чиновників та допомога людям: Шмигаль про перехід економіки на "воєнні рейки"

Більше 150 тисяч бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування — 2% з обороту.

Українська економіка зараз працює на "воєнних рейках". Через це було впроваджено ряд реформ та змін.

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Про це під час свого відеозвернення сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль також розповів про зміни в українській економіці, які були запроваджені минулого тижня, а це:

73 млрд грн направили до резервного фонду, аби оперативно забезпечувати армію всім необхідним. Були скорочені витрати на Верховну раду, Кабінет міністрів, суддів, прокурорів.

Повністю виплатили проіндексовані пенсії за березень усім пенсіонерам. Авансом за квітень зробили виплати для прифронтових регіонів.

Успішно реалізували програму виплат по 6,5 тисяч гривень усім, хто втратив роботу. Заявки надійшли від 5 млн людей. Більшість кошти вже отримали, інші — отримають найближчим часом.

Розпочали програму підтримки вимушених переселенців. Знаходимо для людей житло. Даємо кошти бізнесу, аби він наймав переселенців на роботу.

Запустили в "Дії" можливість подавати інформацію про зруйноване житло. Крім того, затвердили порядок підрахунку всіх збитків, який складається з 15 напрямків: від збитків по майну та інфраструктурі до збитків підприємств та економіки загалом.

Розпочали посівну. Зараз вона йде майже по всіх регіонах країни. Насіння, добрива, паливо — є. Держава надала аграріям фінансування на понад 20 млрд грн. Кредити всім під 0%.

Розпочали програму закупівлі продуктових наборів для їх подальшої безкоштовної роздачі людям у прифронтових містах. 10 млн наборів. Практично все купуємо в українського виробника. Завантажуємо замовленнями нашу харчову промисловість.

Продовжили допомагати з релокацією українським виробничим підприємствам. Майже 1,5 тисячі заявок отримали. Більше 100 підприємств вже переїхали та працюють.

Сформовані нові логістичні маршрути для максимально можливого відновлення українського експорту. Шукаємо нові можливості та створюємо нову інфраструктуру на кордонах.

Більше 150 тисяч бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування — 2% з обороту.

За останній тиждень маємо нові домовленості про підтримку від іноземних партнерів на суму ще близько 1 млрд доларів.

Черг на митниці для ввезення товарів більше немає. Вся гуманітарна допомога оформлюється за 10 хвилин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оглянув зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі М-06 "Київ – Чоп" поблизу села Стоянка Київської області.

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