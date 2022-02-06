Зменшить залежність від російського газу: у Європі можуть побудувати новий газопровід - ЗМІ

Газопровід хочуть звести, щоб доставляти алжирський газ і СПГ.
У Європі хочуть побудувати новий газопровід, який зменшив би залежність від російського газу.
Про це повідомляє видання La Vanguardia.
Країни-члени НАТО допускають можливість відновлення проєкту Midcat, зведення якого в 50-х роках ХХ століття планував колишній французький лідер Шарль де Голь. Зокрема йдеться про будівництво газопроводу за маршрутом Іспанія-Франція- Німеччина для доставки алжирського газу і СПГ.
"Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих столах НАТО", - пише видання з посиланням на джерела в уряді Іспанії.
Видання зазначає, що в реалізації цього проєкту зацікавлена і Німеччина.
Нагадаємо:
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи з офіційним візитом у Києві, зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем. Під час переговорів вони домовилися про будівництво газопроводу.
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