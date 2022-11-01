ЄС розгядає три варіанти фінансування України наступного року - Politico

Країни Європейського союзу розглядають три варіанти, за допомогою яких буде здійснюватися фінансова допомога Україні на період російської агресії.

Варіанти мають розглянути наступного тижня, повідомляє видання Politico, в розпорядженні якого опинився відповідний документ.

В документі вказується, що Україна й надалі буде стикатись з потребами у фінансуванні найближчим часом, тому вкрай важливо, що додаткова підтримка від Європейського союзу була організована якнайшвидше і була влаштована на регулярній основі.

Всього ЄС планує залучити для підтримки України 18 млрд євро у вигляді кредитів та грантів, щоб покрити приблизно половину дефіциту бюджету країни на наступний 2023 рік. Виплати повинні будуть здійснюватись кожен квартал, починаючи з січня наступного року.

У першому варіанті Європейська комісія розглядає можливість позичити гроші Україні для "запасу міцності", або покрити різницю між максимальною сумою, яку блок може залучити від країн ЄС, і фактичними витратами Євросоюзу.

Такий варіант допоможе Єврокомісії уникнути ситуації, яка вже відбулась влітку, коли ЄС вимагав від своїх членів гарантій для макрофінансової допомоги Україні. Але щоб його реалізувати, потрібна згода всіх членів Євросоюзу, а також Європейського парламенту.

У другому варіанті розглядається можливість надання кредитних гарантій від країн Євросоюзу для Європейської комісії, як фінансування відбувається зараз. Але у проекті вказується, що країни Євросоюзу повинні будуть надати гарантії на всі 100% від суми, а не на 61% як зараз. Це необхідно через те, що поки ЄС не має іншого бюджетного покриття.

Третій варіант дозволяє надати кредитні гарантії не країнам окремо, а вцілому Євросоюзу, який може скоротити свої видатки у випадку нестачі коштів для фінансування України.

Повідомляється, що всі варіанти повинні обговорити на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС, яка має відбутися 3 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки мільярдів втрачає економіка України від повітряних тривог вдень.