ЗМІ розповіли, як SCM будує бізнес в умовах війни

Незважаючи на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, бізнесмен Рінат Ахметов продовжує будувати бізнес в Україні, на відміну від багатьох інших бізнесменів.

Про це йдеться у матеріалі NV. Зазначається, що розпочав роботу університет «Метінвесту», який хотіли збудувати в Маріуполі. Також бізнесмен сподівається відновити металургійні заводи в Маріуполі.

Навесні вже після початку повномасштабного вторгнення SCM ввів в експлуатацію вантажний термінал Мостиська на кордоні з Польщею, інвестувавши понад $15 млн.

«Вважаю, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС. А там правила та відносини між владою та бізнесом прописані вже десятиліттями. За цими правилами ми маємо і жити, і будувати країну», – говорив влітку в інтерв'ю NV бізнесмен.

Нагадаємо, бізнесмен від першого дня повномасштабної війни перебуває в Україні. Його підприємства перевели у військовий режим роботи – вони забезпечують потреби ЗСУ у броні, інженерних спорудах і сталі. Також бізнес українця в рамках ініціативи «Сталевий фронт» закуповує для військових дрони, тепловізори, рації та інше. Фонд бізнесмена, його підприємства та ФК «Шахтар» від початку повномасштабної війни передали на підтримку ЗСУ та гумдопомогу понад 4 млрд грн.