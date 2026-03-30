Зміна оподаткування: уряд схвалив законопроєкт про військовий збір

Уряд схвалив три окремі законопроєкти

Кабмін сьогодні, 30 березня, погодив три важливі «податкові» законопроєкти. Один з них стосується військового збору.

Про це повідомив Мінфін.

Зокрема, передбачається подовження сплати військового збору протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану з урахуванням збереження високих потреб у фінансуванні сектору безпеки і оборони та відновлення України.

2026 року в Україні продовжують діяти оновлені правила оподаткування, запроваджені для посилення оборонного бюджету.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків

Його ставки становлять:

ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року 2026 року розмір щомісячного авансового внеску — 864,7 грн

платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) — 1% від отриманого доходу щоквартально

підприємці на загальній системі оподаткування — 5% від чистого річного оподатковуваного доходу

Хто звільнений від сплати військового збору

Законодавство передбачає низку випадків, коли підприємці можуть не сплачувати збір. Зокрема, це стосується ФОПів 1 та 2 груп, податкова адреса яких зареєстрована на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Також ФОПи 1 та 2 груп, які працюють без залучення найманих працівників, мають право на звільнення від сплати на час щорічної відпустки (один календарний місяць) або у разі документально підтвердженої хвороби, що триває понад 30 календарних днів.

З найманих працівників — 5% від нарахованої заробітної плати.

Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України — 1,5 відсотка з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до підпункту 1.7 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Нагадаємо, Мінфін представив законопроєкт про податки. Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року, відповідно до вимог МВФ. Законопроєкт Мінфіну містить чотири ключові податкові вимоги, які увійшли до меморандуму з МВФ.