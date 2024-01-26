Зміни для переселенців 2024 року: скільки ВПО залишаться без допомоги

Минулого року на виплати переселенцям було спрямувано 73 млрд грн. 2024 року цей показник знизиться до 57 млрд грн. Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) буде оптимізовано.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, це пов'язано зі зменшенням дохідної частини бюджету України та вимогами міжнародних партнерів.

"Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися", — сказала Верещук.

Скільки грошей виплатила Україна переселенцям

2022 року Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. 2023 року ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень. 2024 року гроші на допомогу для ВПО знову складуть близько 57 мільярдів гривень.

Скільки осіб отримують виплати

За даними Верещук, в Україні - понад 4,9 мільйона внутрішніх переселенців, з яких 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Кількість переселенців постійно змінюється через міграцію і повернення людей, але збільшення їхньої кількості у зв'язку з евакуацією з прифронтових районів.

"Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, наприклад, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану... підходи мають бути більш справедливими", — зазначила Верещук.

Нагадаємо, що виплати переселенцям становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

для інших осіб — 2000 гривень.

Раніше ми писали про те, кому скасують виплати ВПО 2024 року. Більше про це читайте у новині.

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