Зміни у програмі єВідновлення: хто отримає відшкодування за пошкоджене окупантами житло

Українці отримають відшкодування за зруйноване житло

Реклама

Близько 9 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, на відповідне фінансування уряд спрямував 609 млн грн Міністерству розвитку громад.

Реклама

«Це кошти, які дозволять сім’ям відремонтувати свої домівки. Ми послідовно відновлюємо житло, зруйноване війною, і розширюємо можливості програми єВідновлення, щоб допомога надходила швидше», — зазначила Свириденко.

Окрім того, за рішенням уряду спрощено порядок отримання компенсацій за програмою єВідновлення для житла у спільній власності.

«Тепер якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник — за спрощеною процедурою без зайвих затримок», — пояснила прем’єр-міністерка.

За її словами, це рішення дозволить людям швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його до користування, навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників було неможливо.

Реклама

Юлія Свириденко повідомила, що за програмою «єВідновлення» компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми вже отримали понад 116 тисяч сімей.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон, який передбачено суттєве збільшення державної допомоги сім’ям із дітьми. Відповідно до документа, від 1 січня 2026 року одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 000 гривень.