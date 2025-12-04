Зміни у платіжках за газ: доставка здорожчає від 1 січня 2026

Газ / © Pixabay

Від 1 січня 2026 року в Україні перерахують вартість доставки газу. Вартість доставки газу розраховують на весь рік за підсумками споживання в період від 1 жовтня до 30 вересня.

Про це повідомляє видання «ГазПравда».

Від спожитого обсягу від 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку газу вже від 1 січня 2026 року.

Власний тариф ви можете дізнатися на сайті своєї газорозподільчої компанії або побачити у платіжці. Експерти радять встановлювати індивідуальні лічильники, аби уникнути переплат і мати точний облік споживання.

Нагадаємо, від грудня 2025 року на ринку газу для побутових споживачів буде на одного постачальника менше. ТОВ «Енерджі Трейд Груп» припиняє надання послуг населенню, оскільки не продовжило договір купівлі-продажу природного газу з ГК «Нафтогаз Трейдинг».

Клієнти компанії вже зараз можуть обрати нового постачальника. Якщо цього не зробити, то газ тимчасово, протягом 60 днів, забезпечуватиме постачальник ГК «Нафтогаз України». Після закінчення цього терміну без укладеного нового договору газопостачання буде припинено.